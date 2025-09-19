通貨 / RITM-PC
RITM-PC: Rithm Capital Corp. 6.375% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumu
24.79 USD 0.11 (0.44%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RITM-PCの今日の為替レートは、-0.44%変化しました。日中、通貨は1あたり24.78の安値と24.92の高値で取引されました。
Rithm Capital Corp. 6.375% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumuダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
24.78 24.92
1年のレンジ
24.28 25.29
- 以前の終値
- 24.90
- 始値
- 24.90
- 買値
- 24.79
- 買値
- 25.09
- 安値
- 24.78
- 高値
- 24.92
- 出来高
- 142
- 1日の変化
- -0.44%
- 1ヶ月の変化
- -0.16%
- 6ヶ月の変化
- 0.28%
- 1年の変化
- 0.28%
