通貨 / RITM-PC
RITM-PC: Rithm Capital Corp. 6.375% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumu

24.79 USD 0.11 (0.44%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

RITM-PCの今日の為替レートは、-0.44%変化しました。日中、通貨は1あたり24.78の安値と24.92の高値で取引されました。

Rithm Capital Corp. 6.375% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumuダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
24.78 24.92
1年のレンジ
24.28 25.29
以前の終値
24.90
始値
24.90
買値
24.79
買値
25.09
安値
24.78
高値
24.92
出来高
142
1日の変化
-0.44%
1ヶ月の変化
-0.16%
6ヶ月の変化
0.28%
1年の変化
0.28%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K