Курс RITM-PC за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.98, а максимальная — 25.02.

Следите за динамикой Rithm Capital Corp. 6.375% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumu. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.