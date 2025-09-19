Währungen / RITM-PC
RITM-PC: Rithm Capital Corp. 6.375% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumu
24.79 USD 0.11 (0.44%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RITM-PC hat sich für heute um -0.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.78 bis zu einem Hoch von 24.92 gehandelt.
Verfolgen Sie die Rithm Capital Corp. 6.375% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumu-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
24.78 24.92
Jahresspanne
24.28 25.29
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.90
- Eröffnung
- 24.90
- Bid
- 24.79
- Ask
- 25.09
- Tief
- 24.78
- Hoch
- 24.92
- Volumen
- 142
- Tagesänderung
- -0.44%
- Monatsänderung
- -0.16%
- 6-Monatsänderung
- 0.28%
- Jahresänderung
- 0.28%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K