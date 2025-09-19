KurseKategorien
Währungen / RITM-PC
Zurück zum Aktien

RITM-PC: Rithm Capital Corp. 6.375% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumu

24.79 USD 0.11 (0.44%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RITM-PC hat sich für heute um -0.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.78 bis zu einem Hoch von 24.92 gehandelt.

Verfolgen Sie die Rithm Capital Corp. 6.375% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumu-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
24.78 24.92
Jahresspanne
24.28 25.29
Vorheriger Schlusskurs
24.90
Eröffnung
24.90
Bid
24.79
Ask
25.09
Tief
24.78
Hoch
24.92
Volumen
142
Tagesänderung
-0.44%
Monatsänderung
-0.16%
6-Monatsänderung
0.28%
Jahresänderung
0.28%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K