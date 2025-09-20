Valute / RITM-PC
RITM-PC: Rithm Capital Corp. 6.375% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumu
24.70 USD 0.09 (0.36%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RITM-PC ha avuto una variazione del -0.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.67 e ad un massimo di 24.83.
Segui le dinamiche di Rithm Capital Corp. 6.375% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumu. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
24.67 24.83
Intervallo Annuale
24.28 25.29
- Chiusura Precedente
- 24.79
- Apertura
- 24.83
- Bid
- 24.70
- Ask
- 25.00
- Minimo
- 24.67
- Massimo
- 24.83
- Volume
- 157
- Variazione giornaliera
- -0.36%
- Variazione Mensile
- -0.52%
- Variazione Semestrale
- -0.08%
- Variazione Annuale
- -0.08%
20 settembre, sabato