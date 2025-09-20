QuotazioniSezioni
RITM-PC: Rithm Capital Corp. 6.375% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumu

24.70 USD 0.09 (0.36%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RITM-PC ha avuto una variazione del -0.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.67 e ad un massimo di 24.83.

Segui le dinamiche di Rithm Capital Corp. 6.375% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumu. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
24.67 24.83
Intervallo Annuale
24.28 25.29
Chiusura Precedente
24.79
Apertura
24.83
Bid
24.70
Ask
25.00
Minimo
24.67
Massimo
24.83
Volume
157
Variazione giornaliera
-0.36%
Variazione Mensile
-0.52%
Variazione Semestrale
-0.08%
Variazione Annuale
-0.08%
20 settembre, sabato