RDIB
RDIB: Reading International Inc - Class B Voting Common Stock
11.21 USD 0.54 (4.60%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RDIBの今日の為替レートは、-4.60%変化しました。日中、通貨は1あたり11.21の安値と11.89の高値で取引されました。
Reading International Inc - Class B Voting Common Stockダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
11.21 11.89
1年のレンジ
5.78 14.95
- 以前の終値
- 11.75
- 始値
- 11.89
- 買値
- 11.21
- 買値
- 11.51
- 安値
- 11.21
- 高値
- 11.89
- 出来高
- 19
- 1日の変化
- -4.60%
- 1ヶ月の変化
- -15.71%
- 6ヶ月の変化
- 49.27%
- 1年の変化
- 32.51%
