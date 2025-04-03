QuotazioniSezioni
Valute / RDIB
RDIB: Reading International Inc - Class B Voting Common Stock

11.41 USD 0.20 (1.78%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RDIB ha avuto una variazione del 1.78% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.33 e ad un massimo di 11.75.

Segui le dinamiche di Reading International Inc - Class B Voting Common Stock. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
11.33 11.75
Intervallo Annuale
5.78 14.95
Chiusura Precedente
11.21
Apertura
11.72
Bid
11.41
Ask
11.71
Minimo
11.33
Massimo
11.75
Volume
8
Variazione giornaliera
1.78%
Variazione Mensile
-14.21%
Variazione Semestrale
51.93%
Variazione Annuale
34.87%
