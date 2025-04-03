Valute / RDIB
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
RDIB: Reading International Inc - Class B Voting Common Stock
11.41 USD 0.20 (1.78%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RDIB ha avuto una variazione del 1.78% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.33 e ad un massimo di 11.75.
Segui le dinamiche di Reading International Inc - Class B Voting Common Stock. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
11.33 11.75
Intervallo Annuale
5.78 14.95
- Chiusura Precedente
- 11.21
- Apertura
- 11.72
- Bid
- 11.41
- Ask
- 11.71
- Minimo
- 11.33
- Massimo
- 11.75
- Volume
- 8
- Variazione giornaliera
- 1.78%
- Variazione Mensile
- -14.21%
- Variazione Semestrale
- 51.93%
- Variazione Annuale
- 34.87%
21 settembre, domenica