RDIB: Reading International Inc - Class B Voting Common Stock
11.55 USD 0.25 (2.12%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RDIB за сегодня изменился на -2.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.55, а максимальная — 12.15.
Следите за динамикой Reading International Inc - Class B Voting Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
11.55 12.15
Годовой диапазон
5.78 14.95
- Предыдущее закрытие
- 11.80
- Open
- 12.15
- Bid
- 11.55
- Ask
- 11.85
- Low
- 11.55
- High
- 12.15
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- -2.12%
- Месячное изменение
- -13.16%
- 6-месячное изменение
- 53.79%
- Годовое изменение
- 36.52%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.