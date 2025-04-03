КотировкиРазделы
RDIB: Reading International Inc - Class B Voting Common Stock

11.55 USD 0.25 (2.12%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RDIB за сегодня изменился на -2.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.55, а максимальная — 12.15.

Следите за динамикой Reading International Inc - Class B Voting Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
11.55 12.15
Годовой диапазон
5.78 14.95
Предыдущее закрытие
11.80
Open
12.15
Bid
11.55
Ask
11.85
Low
11.55
High
12.15
Объем
7
Дневное изменение
-2.12%
Месячное изменение
-13.16%
6-месячное изменение
53.79%
Годовое изменение
36.52%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.