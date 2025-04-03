Währungen / RDIB
RDIB: Reading International Inc - Class B Voting Common Stock
11.75 USD 0.54 (4.82%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RDIB hat sich für heute um 4.82% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.70 bis zu einem Hoch von 11.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die Reading International Inc - Class B Voting Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
11.70 11.75
Jahresspanne
5.78 14.95
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.21
- Eröffnung
- 11.72
- Bid
- 11.75
- Ask
- 12.05
- Tief
- 11.70
- Hoch
- 11.75
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- 4.82%
- Monatsänderung
- -11.65%
- 6-Monatsänderung
- 56.46%
- Jahresänderung
- 38.89%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K