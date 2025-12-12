クォートセクション
通貨 / RAC
株に戻る

RAC: リズム・アクイジション

10.39 USD 0.05 (0.48%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

RACの今日の為替レートは、0.48%変化しました。日中、通貨は1あたり10.39の安値と10.39の高値で取引されました。

リズム・アクイジションダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

RAC株の現在の価格は？

リズム・アクイジションの株価は本日10.39です。10.39 - 10.39内で取引され、前日の終値は10.34、取引量は1に達しました。RACのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

リズム・アクイジションの株は配当を出しますか？

リズム・アクイジションの現在の価格は10.39です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.42%やUSDにも注目します。RACの動きはライブチャートで確認できます。

RAC株を買う方法は？

リズム・アクイジションの株は現在10.39で購入可能です。注文は通常10.39または10.69付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。RACの最新情報はライブチャートで確認できます。

RAC株に投資する方法は？

リズム・アクイジションへの投資では、年間の値幅9.88 - 10.39と現在の10.39を考慮します。注文は多くの場合10.39や10.69で行われる前に、0.29%や2.06%と比較されます。RACの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

リズム・アクイジションの株の最高値は？

リズム・アクイジションの過去1年の最高値は10.39でした。9.88 - 10.39内で株価は大きく変動し、10.34と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。リズム・アクイジションのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

リズム・アクイジションの株の最低値は？

リズム・アクイジション(RAC)の年間最安値は9.88でした。現在の10.39や9.88 - 10.39と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。RACの動きはライブチャートで確認できます。

RACの株式分割はいつ行われましたか？

リズム・アクイジションは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.34、4.42%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
10.39 10.39
1年のレンジ
9.88 10.39
以前の終値
10.34
始値
10.39
買値
10.39
買値
10.69
安値
10.39
高値
10.39
出来高
1
1日の変化
0.48%
1ヶ月の変化
0.29%
6ヶ月の変化
2.06%
1年の変化
4.42%
12 12月, 金曜日
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
414
期待
413
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
548
期待
549
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待