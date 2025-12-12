- Übersicht
RAC: Rithm Acquisition Corp.
Der Wechselkurs von RAC hat sich für heute um 0.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.39 bis zu einem Hoch von 10.39 gehandelt.
Verfolgen Sie die Rithm Acquisition Corp.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von RAC heute?
Die Aktie von Rithm Acquisition Corp. (RAC) notiert heute bei 10.39. Sie wird innerhalb einer Spanne von 10.39 - 10.39 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 10.34 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von RAC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie RAC Dividenden?
Rithm Acquisition Corp. wird derzeit mit 10.39 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 4.42% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von RAC zu verfolgen.
Wie kaufe ich RAC-Aktien?
Sie können Aktien von Rithm Acquisition Corp. (RAC) zum aktuellen Kurs von 10.39 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 10.39 oder 10.69 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von RAC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in RAC-Aktien?
Bei einer Investition in Rithm Acquisition Corp. müssen die jährliche Spanne 9.88 - 10.39 und der aktuelle Kurs 10.39 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.29% und 2.06%, bevor sie Orders zu 10.39 oder 10.69 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von RAC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Rithm Acquisition Corp.?
Der höchste Kurs von Rithm Acquisition Corp. (RAC) im vergangenen Jahr lag bei 10.39. Innerhalb von 9.88 - 10.39 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 10.34 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Rithm Acquisition Corp. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Rithm Acquisition Corp.?
Der niedrigste Kurs von Rithm Acquisition Corp. (RAC) im Laufe des Jahres betrug 9.88. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 10.39 und der Spanne 9.88 - 10.39 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von RAC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von RAC statt?
Rithm Acquisition Corp. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 10.34 und 4.42% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.34
- Eröffnung
- 10.39
- Bid
- 10.39
- Ask
- 10.69
- Tief
- 10.39
- Hoch
- 10.39
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 0.48%
- Monatsänderung
- 0.29%
- 6-Monatsänderung
- 2.06%
- Jahresänderung
- 4.42%
- Akt
- 414
- Erw
- Vorh
- 413
- Akt
- 548
- Erw
- Vorh
- 549
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh