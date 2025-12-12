КотировкиРазделы
RAC: Rithm Acquisition Corp.

10.39 USD 0.05 (0.48%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RAC за сегодня изменился на 0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.39, а максимальная — 10.39.

Следите за динамикой Rithm Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RAC сегодня?

Rithm Acquisition Corp. (RAC) сегодня оценивается на уровне 10.39. Инструмент торгуется в пределах 10.39 - 10.39, вчерашнее закрытие составило 10.34, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RAC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Rithm Acquisition Corp.?

Rithm Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 10.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.42% и USD. Отслеживайте движения RAC на графике в реальном времени.

Как купить акции RAC?

Вы можете купить акции Rithm Acquisition Corp. (RAC) по текущей цене 10.39. Ордера обычно размещаются около 10.39 или 10.69, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RAC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RAC?

Инвестирование в Rithm Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 9.88 - 10.39 и текущей цены 10.39. Многие сравнивают 0.29% и 2.06% перед размещением ордеров на 10.39 или 10.69. Изучайте ежедневные изменения цены RAC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Rithm Acquisition Corp.?

Самая высокая цена Rithm Acquisition Corp. (RAC) за последний год составила 10.39. Акции заметно колебались в пределах 9.88 - 10.39, сравнение с 10.34 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Rithm Acquisition Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Rithm Acquisition Corp.?

Самая низкая цена Rithm Acquisition Corp. (RAC) за год составила 9.88. Сравнение с текущими 10.39 и 9.88 - 10.39 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RAC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RAC?

В прошлом Rithm Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.34 и 4.42% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.39 10.39
Годовой диапазон
9.88 10.39
Предыдущее закрытие
10.34
Open
10.39
Bid
10.39
Ask
10.69
Low
10.39
High
10.39
Объем
1
Дневное изменение
0.48%
Месячное изменение
0.29%
6-месячное изменение
2.06%
Годовое изменение
4.42%
