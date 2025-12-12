- Обзор рынка
RAC: Rithm Acquisition Corp.
Курс RAC за сегодня изменился на 0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.39, а максимальная — 10.39.
Следите за динамикой Rithm Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RAC сегодня?
Rithm Acquisition Corp. (RAC) сегодня оценивается на уровне 10.39. Инструмент торгуется в пределах 10.39 - 10.39, вчерашнее закрытие составило 10.34, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RAC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Rithm Acquisition Corp.?
Rithm Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 10.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.42% и USD. Отслеживайте движения RAC на графике в реальном времени.
Как купить акции RAC?
Вы можете купить акции Rithm Acquisition Corp. (RAC) по текущей цене 10.39. Ордера обычно размещаются около 10.39 или 10.69, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RAC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RAC?
Инвестирование в Rithm Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 9.88 - 10.39 и текущей цены 10.39. Многие сравнивают 0.29% и 2.06% перед размещением ордеров на 10.39 или 10.69. Изучайте ежедневные изменения цены RAC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Rithm Acquisition Corp.?
Самая высокая цена Rithm Acquisition Corp. (RAC) за последний год составила 10.39. Акции заметно колебались в пределах 9.88 - 10.39, сравнение с 10.34 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Rithm Acquisition Corp. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Rithm Acquisition Corp.?
Самая низкая цена Rithm Acquisition Corp. (RAC) за год составила 9.88. Сравнение с текущими 10.39 и 9.88 - 10.39 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RAC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RAC?
В прошлом Rithm Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.34 и 4.42% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.34
- Open
- 10.39
- Bid
- 10.39
- Ask
- 10.69
- Low
- 10.39
- High
- 10.39
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.48%
- Месячное изменение
- 0.29%
- 6-месячное изменение
- 2.06%
- Годовое изменение
- 4.42%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.