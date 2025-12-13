RAC: Rithm Acquisition Corp.
今日RAC汇率已更改-0.29%。当日，交易品种以低点10.36和高点10.36进行交易。
关注Rithm Acquisition Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
RAC股票今天的价格是多少？
Rithm Acquisition Corp.股票今天的定价为10.36。它在10.36 - 10.36范围内交易，昨天的收盘价为10.39，交易量达到1。RAC的实时价格图表显示了这些更新。
Rithm Acquisition Corp.股票是否支付股息？
Rithm Acquisition Corp.目前的价值为10.36。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.12%和USD。实时查看图表以跟踪RAC走势。
如何购买RAC股票？
您可以以10.36的当前价格购买Rithm Acquisition Corp.股票。订单通常设置在10.36或10.66附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注RAC的实时图表更新。
如何投资RAC股票？
投资Rithm Acquisition Corp.需要考虑年度范围9.88 - 10.39和当前价格10.36。许多人在以10.36或10.66下订单之前，会比较0.00%和。实时查看RAC价格图表，了解每日变化。
Rithm Acquisition Corp.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Rithm Acquisition Corp.的最高价格是10.39。在9.88 - 10.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Rithm Acquisition Corp.的绩效。
Rithm Acquisition Corp.股票的最低价格是多少？
Rithm Acquisition Corp.（RAC）的最低价格为9.88。将其与当前的10.36和9.88 - 10.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RAC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RAC股票是什么时候拆分的？
Rithm Acquisition Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.39和4.12%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.39
- 开盘价
- 10.36
- 卖价
- 10.36
- 买价
- 10.66
- 最低价
- 10.36
- 最高价
- 10.36
- 交易量
- 1
- 日变化
- -0.29%
- 月变化
- 0.00%
- 6个月变化
- 1.77%
- 年变化
- 4.12%