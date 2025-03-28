通貨 / PIIIW
PIIIW: P3 Health Partners Inc - Warrant
0.0099 USD 0.0010 (9.17%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PIIIWの今日の為替レートは、-9.17%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0086の安値と0.0100の高値で取引されました。
P3 Health Partners Inc - Warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
0.0086 0.0100
1年のレンジ
0.0051 0.0457
- 以前の終値
- 0.0109
- 始値
- 0.0086
- 買値
- 0.0099
- 買値
- 0.0129
- 安値
- 0.0086
- 高値
- 0.0100
- 出来高
- 18
- 1日の変化
- -9.17%
- 1ヶ月の変化
- -10.00%
- 6ヶ月の変化
- -17.50%
- 1年の変化
- -78.34%
