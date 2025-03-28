KurseKategorien
PIIIW: P3 Health Partners Inc - Warrant

0.0090 USD 0.0009 (9.09%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PIIIW hat sich für heute um -9.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0090 bis zu einem Hoch von 0.0097 gehandelt.

Verfolgen Sie die P3 Health Partners Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.0090 0.0097
Jahresspanne
0.0051 0.0457
Vorheriger Schlusskurs
0.0099
Eröffnung
0.0097
Bid
0.0090
Ask
0.0120
Tief
0.0090
Hoch
0.0097
Volumen
2
Tagesänderung
-9.09%
Monatsänderung
-18.18%
6-Monatsänderung
-25.00%
Jahresänderung
-80.31%
