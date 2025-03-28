CotationsSections
0.0098 USD 0.0001 (1.01%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PIIIW a changé de -1.01% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0090 et à un maximum de 0.0098.

Suivez la dynamique P3 Health Partners Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.0090 0.0098
Range Annuel
0.0051 0.0457
Clôture Précédente
0.0099
Ouverture
0.0097
Bid
0.0098
Ask
0.0128
Plus Bas
0.0090
Plus Haut
0.0098
Volume
5
Changement quotidien
-1.01%
Changement Mensuel
-10.91%
Changement à 6 Mois
-18.33%
Changement Annuel
-78.56%
