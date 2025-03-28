QuotazioniSezioni
PIIIW: P3 Health Partners Inc - Warrant

0.0098 USD 0.0001 (1.01%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PIIIW ha avuto una variazione del -1.01% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0090 e ad un massimo di 0.0098.

Segui le dinamiche di P3 Health Partners Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.0090 0.0098
Intervallo Annuale
0.0051 0.0457
Chiusura Precedente
0.0099
Apertura
0.0097
Bid
0.0098
Ask
0.0128
Minimo
0.0090
Massimo
0.0098
Volume
5
Variazione giornaliera
-1.01%
Variazione Mensile
-10.91%
Variazione Semestrale
-18.33%
Variazione Annuale
-78.56%
