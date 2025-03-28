Valute / PIIIW
PIIIW: P3 Health Partners Inc - Warrant
0.0098 USD 0.0001 (1.01%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PIIIW ha avuto una variazione del -1.01% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0090 e ad un massimo di 0.0098.
Segui le dinamiche di P3 Health Partners Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.0090 0.0098
Intervallo Annuale
0.0051 0.0457
- Chiusura Precedente
- 0.0099
- Apertura
- 0.0097
- Bid
- 0.0098
- Ask
- 0.0128
- Minimo
- 0.0090
- Massimo
- 0.0098
- Volume
- 5
- Variazione giornaliera
- -1.01%
- Variazione Mensile
- -10.91%
- Variazione Semestrale
- -18.33%
- Variazione Annuale
- -78.56%
21 settembre, domenica