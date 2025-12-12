- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
PGAC: パンテージズ・キャピタル・アクイジション
PGACの今日の為替レートは、0.58%変化しました。日中、通貨は1あたり10.34の安値と10.41の高値で取引されました。
パンテージズ・キャピタル・アクイジションダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
PGAC株の現在の価格は？
パンテージズ・キャピタル・アクイジションの株価は本日10.41です。10.34 - 10.41内で取引され、前日の終値は10.35、取引量は28に達しました。PGACのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
パンテージズ・キャピタル・アクイジションの株は配当を出しますか？
パンテージズ・キャピタル・アクイジションの現在の価格は10.41です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.76%やUSDにも注目します。PGACの動きはライブチャートで確認できます。
PGAC株を買う方法は？
パンテージズ・キャピタル・アクイジションの株は現在10.41で購入可能です。注文は通常10.41または10.71付近で行われ、28や0.58%が市場の動きを示します。PGACの最新情報はライブチャートで確認できます。
PGAC株に投資する方法は？
パンテージズ・キャピタル・アクイジションへの投資では、年間の値幅10.23 - 10.41と現在の10.41を考慮します。注文は多くの場合10.41や10.71で行われる前に、0.39%や1.76%と比較されます。PGACの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
パンテージズ・キャピタル・アクイジションの株の最高値は？
パンテージズ・キャピタル・アクイジションの過去1年の最高値は10.41でした。10.23 - 10.41内で株価は大きく変動し、10.35と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。パンテージズ・キャピタル・アクイジションのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
パンテージズ・キャピタル・アクイジションの株の最低値は？
パンテージズ・キャピタル・アクイジション(PGAC)の年間最安値は10.23でした。現在の10.41や10.23 - 10.41と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。PGACの動きはライブチャートで確認できます。
PGACの株式分割はいつ行われましたか？
パンテージズ・キャピタル・アクイジションは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.35、1.76%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 10.35
- 始値
- 10.35
- 買値
- 10.41
- 買値
- 10.71
- 安値
- 10.34
- 高値
- 10.41
- 出来高
- 28
- 1日の変化
- 0.58%
- 1ヶ月の変化
- 0.39%
- 6ヶ月の変化
- 1.76%
- 1年の変化
- 1.76%
- 実際
- 414
- 期待
- 前
- 413
- 実際
- 548
- 期待
- 前
- 549
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前