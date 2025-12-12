クォートセクション
通貨 / PGAC
PGAC: パンテージズ・キャピタル・アクイジション

10.41 USD 0.06 (0.58%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

PGACの今日の為替レートは、0.58%変化しました。日中、通貨は1あたり10.34の安値と10.41の高値で取引されました。

パンテージズ・キャピタル・アクイジションダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

PGAC株の現在の価格は？

パンテージズ・キャピタル・アクイジションの株価は本日10.41です。10.34 - 10.41内で取引され、前日の終値は10.35、取引量は28に達しました。PGACのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

パンテージズ・キャピタル・アクイジションの株は配当を出しますか？

パンテージズ・キャピタル・アクイジションの現在の価格は10.41です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.76%やUSDにも注目します。PGACの動きはライブチャートで確認できます。

PGAC株を買う方法は？

パンテージズ・キャピタル・アクイジションの株は現在10.41で購入可能です。注文は通常10.41または10.71付近で行われ、28や0.58%が市場の動きを示します。PGACの最新情報はライブチャートで確認できます。

PGAC株に投資する方法は？

パンテージズ・キャピタル・アクイジションへの投資では、年間の値幅10.23 - 10.41と現在の10.41を考慮します。注文は多くの場合10.41や10.71で行われる前に、0.39%や1.76%と比較されます。PGACの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

パンテージズ・キャピタル・アクイジションの株の最高値は？

パンテージズ・キャピタル・アクイジションの過去1年の最高値は10.41でした。10.23 - 10.41内で株価は大きく変動し、10.35と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。パンテージズ・キャピタル・アクイジションのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

パンテージズ・キャピタル・アクイジションの株の最低値は？

パンテージズ・キャピタル・アクイジション(PGAC)の年間最安値は10.23でした。現在の10.41や10.23 - 10.41と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。PGACの動きはライブチャートで確認できます。

PGACの株式分割はいつ行われましたか？

パンテージズ・キャピタル・アクイジションは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.35、1.76%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
10.34 10.41
1年のレンジ
10.23 10.41
以前の終値
10.35
始値
10.35
買値
10.41
買値
10.71
安値
10.34
高値
10.41
出来高
28
1日の変化
0.58%
1ヶ月の変化
0.39%
6ヶ月の変化
1.76%
1年の変化
1.76%
