Валюты / PGAC
Назад в Рынок акций США

PGAC: PANTAGES CAPITAL ACQUSITION Corp

10.34 USD 0.01 (0.10%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PGAC за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.34, а максимальная — 10.35.

Следите за динамикой PANTAGES CAPITAL ACQUSITION Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PGAC сегодня?

PANTAGES CAPITAL ACQUSITION Corp (PGAC) сегодня оценивается на уровне 10.34. Инструмент торгуется в пределах 10.34 - 10.35, вчерашнее закрытие составило 10.35, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PGAC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям PANTAGES CAPITAL ACQUSITION Corp?

PANTAGES CAPITAL ACQUSITION Corp в настоящее время оценивается в 10.34. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.08% и USD. Отслеживайте движения PGAC на графике в реальном времени.

Как купить акции PGAC?

Вы можете купить акции PANTAGES CAPITAL ACQUSITION Corp (PGAC) по текущей цене 10.34. Ордера обычно размещаются около 10.34 или 10.64, тогда как 6 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PGAC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PGAC?

Инвестирование в PANTAGES CAPITAL ACQUSITION Corp предполагает учет годового диапазона 10.23 - 10.39 и текущей цены 10.34. Многие сравнивают -0.29% и 1.08% перед размещением ордеров на 10.34 или 10.64. Изучайте ежедневные изменения цены PGAC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции PANTAGES CAPITAL ACQUSITION Corp?

Самая высокая цена PANTAGES CAPITAL ACQUSITION Corp (PGAC) за последний год составила 10.39. Акции заметно колебались в пределах 10.23 - 10.39, сравнение с 10.35 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PANTAGES CAPITAL ACQUSITION Corp на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции PANTAGES CAPITAL ACQUSITION Corp?

Самая низкая цена PANTAGES CAPITAL ACQUSITION Corp (PGAC) за год составила 10.23. Сравнение с текущими 10.34 и 10.23 - 10.39 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PGAC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PGAC?

В прошлом PANTAGES CAPITAL ACQUSITION Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.35 и 1.08% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.34 10.35
Годовой диапазон
10.23 10.39
Предыдущее закрытие
10.35
Open
10.35
Bid
10.34
Ask
10.64
Low
10.34
High
10.35
Объем
6
Дневное изменение
-0.10%
Месячное изменение
-0.29%
6-месячное изменение
1.08%
Годовое изменение
1.08%
12 декабря, пятница
18:00
USD
Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes
Акт.
414
Прог.
Пред.
413
18:00
USD
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
Акт.
548
Прог.
Пред.
549
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.