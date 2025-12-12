- Обзор рынка
PGAC: PANTAGES CAPITAL ACQUSITION Corp
Курс PGAC за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.34, а максимальная — 10.35.
Следите за динамикой PANTAGES CAPITAL ACQUSITION Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PGAC сегодня?
PANTAGES CAPITAL ACQUSITION Corp (PGAC) сегодня оценивается на уровне 10.34. Инструмент торгуется в пределах 10.34 - 10.35, вчерашнее закрытие составило 10.35, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PGAC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям PANTAGES CAPITAL ACQUSITION Corp?
PANTAGES CAPITAL ACQUSITION Corp в настоящее время оценивается в 10.34. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.08% и USD. Отслеживайте движения PGAC на графике в реальном времени.
Как купить акции PGAC?
Вы можете купить акции PANTAGES CAPITAL ACQUSITION Corp (PGAC) по текущей цене 10.34. Ордера обычно размещаются около 10.34 или 10.64, тогда как 6 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PGAC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PGAC?
Инвестирование в PANTAGES CAPITAL ACQUSITION Corp предполагает учет годового диапазона 10.23 - 10.39 и текущей цены 10.34. Многие сравнивают -0.29% и 1.08% перед размещением ордеров на 10.34 или 10.64. Изучайте ежедневные изменения цены PGAC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции PANTAGES CAPITAL ACQUSITION Corp?
Самая высокая цена PANTAGES CAPITAL ACQUSITION Corp (PGAC) за последний год составила 10.39. Акции заметно колебались в пределах 10.23 - 10.39, сравнение с 10.35 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PANTAGES CAPITAL ACQUSITION Corp на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции PANTAGES CAPITAL ACQUSITION Corp?
Самая низкая цена PANTAGES CAPITAL ACQUSITION Corp (PGAC) за год составила 10.23. Сравнение с текущими 10.34 и 10.23 - 10.39 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PGAC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PGAC?
В прошлом PANTAGES CAPITAL ACQUSITION Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.35 и 1.08% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.35
- Open
- 10.35
- Bid
- 10.34
- Ask
- 10.64
- Low
- 10.34
- High
- 10.35
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- -0.10%
- Месячное изменение
- -0.29%
- 6-месячное изменение
- 1.08%
- Годовое изменение
- 1.08%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.