PGAC: PANTAGES CAPITAL ACQUSITION Corp
Le taux de change de PGAC a changé de 0.58% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.34 et à un maximum de 10.41.
Suivez la dynamique PANTAGES CAPITAL ACQUSITION Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action PGAC aujourd'hui ?
L'action PANTAGES CAPITAL ACQUSITION Corp est cotée à 10.41 aujourd'hui. Elle se négocie dans 10.34 - 10.41, a clôturé hier à 10.35 et son volume d'échange a atteint 28. Le graphique en temps réel du cours de PGAC présente ces mises à jour.
L'action PANTAGES CAPITAL ACQUSITION Corp verse-t-elle des dividendes ?
PANTAGES CAPITAL ACQUSITION Corp est actuellement valorisé à 10.41. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 1.76% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de PGAC.
Comment acheter des actions PGAC ?
Vous pouvez acheter des actions PANTAGES CAPITAL ACQUSITION Corp au cours actuel de 10.41. Les ordres sont généralement placés à proximité de 10.41 ou de 10.71, le 28 et le 0.58% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de PGAC sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action PGAC ?
Investir dans PANTAGES CAPITAL ACQUSITION Corp implique de prendre en compte la fourchette annuelle 10.23 - 10.41 et le prix actuel 10.41. Beaucoup comparent 0.39% et 1.76% avant de passer des ordres à 10.41 ou 10.71. Consultez le graphique du cours de PGAC en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action PANTAGES CAPITAL ACQUSITION Corp ?
Le cours le plus élevé de PANTAGES CAPITAL ACQUSITION Corp l'année dernière était 10.41. Au cours de 10.23 - 10.41, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 10.35 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de PANTAGES CAPITAL ACQUSITION Corp sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action PANTAGES CAPITAL ACQUSITION Corp ?
Le cours le plus bas de PANTAGES CAPITAL ACQUSITION Corp (PGAC) sur l'année a été 10.23. Sa comparaison avec 10.41 et 10.23 - 10.41 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de PGAC sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action PGAC a-t-elle été divisée ?
PANTAGES CAPITAL ACQUSITION Corp a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 10.35 et 1.76% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 10.35
- Ouverture
- 10.35
- Bid
- 10.41
- Ask
- 10.71
- Plus Bas
- 10.34
- Plus Haut
- 10.41
- Volume
- 28
- Changement quotidien
- 0.58%
- Changement Mensuel
- 0.39%
- Changement à 6 Mois
- 1.76%
- Changement Annuel
- 1.76%
