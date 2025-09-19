クォートセクション
通貨 / PENG
PENG

27.66 USD 1.38 (5.25%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PENGの今日の為替レートは、5.25%変化しました。日中、通貨は1あたり26.75の安値と27.88の高値で取引されました。

ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
26.75 27.88
1年のレンジ
14.20 27.88
以前の終値
26.28
始値
26.77
買値
27.66
買値
27.96
安値
26.75
高値
27.88
出来高
3.228 K
1日の変化
5.25%
1ヶ月の変化
18.31%
6ヶ月の変化
61.38%
1年の変化
30.47%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K