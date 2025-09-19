Währungen / PENG
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PENG
27.53 USD 0.13 (0.47%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PENG hat sich für heute um -0.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.43 bis zu einem Hoch von 27.78 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
27.43 27.78
Jahresspanne
14.20 27.88
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.66
- Eröffnung
- 27.75
- Bid
- 27.53
- Ask
- 27.83
- Tief
- 27.43
- Hoch
- 27.78
- Volumen
- 105
- Tagesänderung
- -0.47%
- Monatsänderung
- 17.75%
- 6-Monatsänderung
- 60.62%
- Jahresänderung
- 29.86%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K