PENG
27.53 USD 0.13 (0.47%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PENG ha avuto una variazione del -0.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 27.40 e ad un massimo di 27.87.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
27.40 27.87
Intervallo Annuale
14.20 27.88
- Chiusura Precedente
- 27.66
- Apertura
- 27.75
- Bid
- 27.53
- Ask
- 27.83
- Minimo
- 27.40
- Massimo
- 27.87
- Volume
- 2.998 K
- Variazione giornaliera
- -0.47%
- Variazione Mensile
- 17.75%
- Variazione Semestrale
- 60.62%
- Variazione Annuale
- 29.86%
20 settembre, sabato