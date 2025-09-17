Валюты / PENG
PENG
26.33 USD 0.19 (0.73%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PENG за сегодня изменился на 0.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.87, а максимальная — 26.36.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
25.87 26.36
Годовой диапазон
14.20 26.53
- Предыдущее закрытие
- 26.14
- Open
- 26.15
- Bid
- 26.33
- Ask
- 26.63
- Low
- 25.87
- High
- 26.36
- Объем
- 1.842 K
- Дневное изменение
- 0.73%
- Месячное изменение
- 12.62%
- 6-месячное изменение
- 53.62%
- Годовое изменение
- 24.20%
