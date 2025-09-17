КотировкиРазделы
PENG
PENG

26.33 USD 0.19 (0.73%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PENG за сегодня изменился на 0.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.87, а максимальная — 26.36.

Дневной диапазон
25.87 26.36
Годовой диапазон
14.20 26.53
Предыдущее закрытие
26.14
Open
26.15
Bid
26.33
Ask
26.63
Low
25.87
High
26.36
Объем
1.842 K
Дневное изменение
0.73%
Месячное изменение
12.62%
6-месячное изменение
53.62%
Годовое изменение
24.20%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.