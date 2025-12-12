- 概要
PCAP: プロキャップ・アクイジション
PCAPの今日の為替レートは、-0.20%変化しました。日中、通貨は1あたり10.15の安値と10.15の高値で取引されました。
プロキャップ・アクイジションダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
PCAP株の現在の価格は？
プロキャップ・アクイジションの株価は本日10.15です。10.15 - 10.15内で取引され、前日の終値は10.17、取引量は1に達しました。PCAPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
プロキャップ・アクイジションの株は配当を出しますか？
プロキャップ・アクイジションの現在の価格は10.15です。配当方針は会社によりますが、投資家は-2.40%やUSDにも注目します。PCAPの動きはライブチャートで確認できます。
PCAP株を買う方法は？
プロキャップ・アクイジションの株は現在10.15で購入可能です。注文は通常10.15または10.45付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。PCAPの最新情報はライブチャートで確認できます。
PCAP株に投資する方法は？
プロキャップ・アクイジションへの投資では、年間の値幅9.01 - 11.42と現在の10.15を考慮します。注文は多くの場合10.15や10.45で行われる前に、-0.59%や-2.40%と比較されます。PCAPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
プロキャップ・アクイジションの株の最高値は？
プロキャップ・アクイジションの過去1年の最高値は11.42でした。9.01 - 11.42内で株価は大きく変動し、10.17と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。プロキャップ・アクイジションのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
プロキャップ・アクイジションの株の最低値は？
プロキャップ・アクイジション(PCAP)の年間最安値は9.01でした。現在の10.15や9.01 - 11.42と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。PCAPの動きはライブチャートで確認できます。
PCAPの株式分割はいつ行われましたか？
プロキャップ・アクイジションは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.17、-2.40%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 10.17
- 始値
- 10.15
- 買値
- 10.15
- 買値
- 10.45
- 安値
- 10.15
- 高値
- 10.15
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- -0.20%
- 1ヶ月の変化
- -0.59%
- 6ヶ月の変化
- -2.40%
- 1年の変化
- -2.40%
- 実際
- 414
- 期待
- 前
- 413
