通貨 / PCAP
PCAP: プロキャップ・アクイジション

10.15 USD 0.02 (0.20%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

PCAPの今日の為替レートは、-0.20%変化しました。日中、通貨は1あたり10.15の安値と10.15の高値で取引されました。

プロキャップ・アクイジションダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

PCAP株の現在の価格は？

プロキャップ・アクイジションの株価は本日10.15です。10.15 - 10.15内で取引され、前日の終値は10.17、取引量は1に達しました。PCAPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

プロキャップ・アクイジションの株は配当を出しますか？

プロキャップ・アクイジションの現在の価格は10.15です。配当方針は会社によりますが、投資家は-2.40%やUSDにも注目します。PCAPの動きはライブチャートで確認できます。

PCAP株を買う方法は？

プロキャップ・アクイジションの株は現在10.15で購入可能です。注文は通常10.15または10.45付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。PCAPの最新情報はライブチャートで確認できます。

PCAP株に投資する方法は？

プロキャップ・アクイジションへの投資では、年間の値幅9.01 - 11.42と現在の10.15を考慮します。注文は多くの場合10.15や10.45で行われる前に、-0.59%や-2.40%と比較されます。PCAPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

プロキャップ・アクイジションの株の最高値は？

プロキャップ・アクイジションの過去1年の最高値は11.42でした。9.01 - 11.42内で株価は大きく変動し、10.17と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。プロキャップ・アクイジションのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

プロキャップ・アクイジションの株の最低値は？

プロキャップ・アクイジション(PCAP)の年間最安値は9.01でした。現在の10.15や9.01 - 11.42と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。PCAPの動きはライブチャートで確認できます。

PCAPの株式分割はいつ行われましたか？

プロキャップ・アクイジションは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.17、-2.40%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
10.15 10.15
1年のレンジ
9.01 11.42
以前の終値
10.17
始値
10.15
買値
10.15
買値
10.45
安値
10.15
高値
10.15
出来高
1
1日の変化
-0.20%
1ヶ月の変化
-0.59%
6ヶ月の変化
-2.40%
1年の変化
-2.40%
12 12月, 金曜日
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
414
期待
413
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
548
期待
549
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待