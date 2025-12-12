- Обзор рынка
PCAP: Procap Acquisition Corp
Курс PCAP за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.15, а максимальная — 10.15.
Следите за динамикой Procap Acquisition Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PCAP сегодня?
Procap Acquisition Corp (PCAP) сегодня оценивается на уровне 10.15. Инструмент торгуется в пределах 10.15 - 10.15, вчерашнее закрытие составило 10.17, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PCAP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Procap Acquisition Corp?
Procap Acquisition Corp в настоящее время оценивается в 10.15. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.40% и USD. Отслеживайте движения PCAP на графике в реальном времени.
Как купить акции PCAP?
Вы можете купить акции Procap Acquisition Corp (PCAP) по текущей цене 10.15. Ордера обычно размещаются около 10.15 или 10.45, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PCAP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PCAP?
Инвестирование в Procap Acquisition Corp предполагает учет годового диапазона 9.01 - 11.42 и текущей цены 10.15. Многие сравнивают -0.59% и -2.40% перед размещением ордеров на 10.15 или 10.45. Изучайте ежедневные изменения цены PCAP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Procap Acquisition Corp?
Самая высокая цена Procap Acquisition Corp (PCAP) за последний год составила 11.42. Акции заметно колебались в пределах 9.01 - 11.42, сравнение с 10.17 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Procap Acquisition Corp на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Procap Acquisition Corp?
Самая низкая цена Procap Acquisition Corp (PCAP) за год составила 9.01. Сравнение с текущими 10.15 и 9.01 - 11.42 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PCAP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PCAP?
В прошлом Procap Acquisition Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.17 и -2.40% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.17
- Open
- 10.15
- Bid
- 10.15
- Ask
- 10.45
- Low
- 10.15
- High
- 10.15
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.20%
- Месячное изменение
- -0.59%
- 6-месячное изменение
- -2.40%
- Годовое изменение
- -2.40%
