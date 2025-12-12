КотировкиРазделы
PCAP: Procap Acquisition Corp

10.15 USD 0.02 (0.20%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PCAP за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.15, а максимальная — 10.15.

Следите за динамикой Procap Acquisition Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PCAP сегодня?

Procap Acquisition Corp (PCAP) сегодня оценивается на уровне 10.15. Инструмент торгуется в пределах 10.15 - 10.15, вчерашнее закрытие составило 10.17, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PCAP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Procap Acquisition Corp?

Procap Acquisition Corp в настоящее время оценивается в 10.15. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.40% и USD. Отслеживайте движения PCAP на графике в реальном времени.

Как купить акции PCAP?

Вы можете купить акции Procap Acquisition Corp (PCAP) по текущей цене 10.15. Ордера обычно размещаются около 10.15 или 10.45, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PCAP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PCAP?

Инвестирование в Procap Acquisition Corp предполагает учет годового диапазона 9.01 - 11.42 и текущей цены 10.15. Многие сравнивают -0.59% и -2.40% перед размещением ордеров на 10.15 или 10.45. Изучайте ежедневные изменения цены PCAP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Procap Acquisition Corp?

Самая высокая цена Procap Acquisition Corp (PCAP) за последний год составила 11.42. Акции заметно колебались в пределах 9.01 - 11.42, сравнение с 10.17 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Procap Acquisition Corp на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Procap Acquisition Corp?

Самая низкая цена Procap Acquisition Corp (PCAP) за год составила 9.01. Сравнение с текущими 10.15 и 9.01 - 11.42 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PCAP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PCAP?

В прошлом Procap Acquisition Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.17 и -2.40% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.15 10.15
Годовой диапазон
9.01 11.42
Предыдущее закрытие
10.17
Open
10.15
Bid
10.15
Ask
10.45
Low
10.15
High
10.15
Объем
1
Дневное изменение
-0.20%
Месячное изменение
-0.59%
6-месячное изменение
-2.40%
Годовое изменение
-2.40%
