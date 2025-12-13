报价部分
货币 / PCAP
PCAP: Procap Acquisition Corp

10.19 USD 0.04 (0.39%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PCAP汇率已更改0.39%。当日，交易品种以低点10.19和高点10.19进行交易。

关注Procap Acquisition Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

PCAP股票今天的价格是多少？

Procap Acquisition Corp股票今天的定价为10.19。它在10.19 - 10.19范围内交易，昨天的收盘价为10.15，交易量达到1。PCAP的实时价格图表显示了这些更新。

Procap Acquisition Corp股票是否支付股息？

Procap Acquisition Corp目前的价值为10.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.02%和USD。实时查看图表以跟踪PCAP走势。

如何购买PCAP股票？

您可以以10.19的当前价格购买Procap Acquisition Corp股票。订单通常设置在10.19或10.49附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注PCAP的实时图表更新。

如何投资PCAP股票？

投资Procap Acquisition Corp需要考虑年度范围9.01 - 11.42和当前价格10.19。许多人在以10.19或10.49下订单之前，会比较-0.20%和。实时查看PCAP价格图表，了解每日变化。

Procap Acquisition Corp股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Procap Acquisition Corp的最高价格是11.42。在9.01 - 11.42内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Procap Acquisition Corp的绩效。

Procap Acquisition Corp股票的最低价格是多少？

Procap Acquisition Corp（PCAP）的最低价格为9.01。将其与当前的10.19和9.01 - 11.42进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PCAP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PCAP股票是什么时候拆分的？

Procap Acquisition Corp历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.15和-2.02%中可见。

日范围
10.19 10.19
年范围
9.01 11.42
前一天收盘价
10.15
开盘价
10.19
卖价
10.19
买价
10.49
最低价
10.19
最高价
10.19
交易量
1
日变化
0.39%
月变化
-0.20%
6个月变化
-2.02%
年变化
-2.02%
13 十二月, 星期六