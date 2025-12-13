PCAP: Procap Acquisition Corp
今日PCAP汇率已更改0.39%。当日，交易品种以低点10.19和高点10.19进行交易。
关注Procap Acquisition Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
PCAP股票今天的价格是多少？
Procap Acquisition Corp股票今天的定价为10.19。它在10.19 - 10.19范围内交易，昨天的收盘价为10.15，交易量达到1。PCAP的实时价格图表显示了这些更新。
Procap Acquisition Corp股票是否支付股息？
Procap Acquisition Corp目前的价值为10.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.02%和USD。实时查看图表以跟踪PCAP走势。
如何购买PCAP股票？
您可以以10.19的当前价格购买Procap Acquisition Corp股票。订单通常设置在10.19或10.49附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注PCAP的实时图表更新。
如何投资PCAP股票？
投资Procap Acquisition Corp需要考虑年度范围9.01 - 11.42和当前价格10.19。许多人在以10.19或10.49下订单之前，会比较-0.20%和。实时查看PCAP价格图表，了解每日变化。
Procap Acquisition Corp股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Procap Acquisition Corp的最高价格是11.42。在9.01 - 11.42内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Procap Acquisition Corp的绩效。
Procap Acquisition Corp股票的最低价格是多少？
Procap Acquisition Corp（PCAP）的最低价格为9.01。将其与当前的10.19和9.01 - 11.42进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PCAP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PCAP股票是什么时候拆分的？
Procap Acquisition Corp历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.15和-2.02%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.15
- 开盘价
- 10.19
- 卖价
- 10.19
- 买价
- 10.49
- 最低价
- 10.19
- 最高价
- 10.19
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.39%
- 月变化
- -0.20%
- 6个月变化
- -2.02%
- 年变化
- -2.02%