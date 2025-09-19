クォートセクション
通貨 / PBM
PBM: Psyence Biomedical Ltd

5.30 USD 1.58 (42.47%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PBMの今日の為替レートは、42.47%変化しました。日中、通貨は1あたり4.36の安値と5.54の高値で取引されました。

Psyence Biomedical Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
4.36 5.54
1年のレンジ
0.04 11.98
以前の終値
3.72
始値
4.50
買値
5.30
買値
5.60
安値
4.36
高値
5.54
出来高
23.063 K
1日の変化
42.47%
1ヶ月の変化
94.14%
6ヶ月の変化
783.33%
1年の変化
5200.00%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K