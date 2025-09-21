Valute / PBM
PBM: Psyence Biomedical Ltd
4.76 USD 0.54 (10.19%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PBM ha avuto una variazione del -10.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.55 e ad un massimo di 5.54.
Segui le dinamiche di Psyence Biomedical Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
4.55 5.54
Intervallo Annuale
0.04 11.98
- Chiusura Precedente
- 5.30
- Apertura
- 5.24
- Bid
- 4.76
- Ask
- 5.06
- Minimo
- 4.55
- Massimo
- 5.54
- Volume
- 854
- Variazione giornaliera
- -10.19%
- Variazione Mensile
- 74.36%
- Variazione Semestrale
- 693.33%
- Variazione Annuale
- 4660.00%
21 settembre, domenica