QuotazioniSezioni
Valute / PBM
Tornare a Azioni

PBM: Psyence Biomedical Ltd

4.76 USD 0.54 (10.19%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PBM ha avuto una variazione del -10.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.55 e ad un massimo di 5.54.

Segui le dinamiche di Psyence Biomedical Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
4.55 5.54
Intervallo Annuale
0.04 11.98
Chiusura Precedente
5.30
Apertura
5.24
Bid
4.76
Ask
5.06
Minimo
4.55
Massimo
5.54
Volume
854
Variazione giornaliera
-10.19%
Variazione Mensile
74.36%
Variazione Semestrale
693.33%
Variazione Annuale
4660.00%
21 settembre, domenica