PBM: Psyence Biomedical Ltd

4.78 USD 0.52 (9.81%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PBM hat sich für heute um -9.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.55 bis zu einem Hoch von 5.54 gehandelt.

Verfolgen Sie die Psyence Biomedical Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
4.55 5.54
Jahresspanne
0.04 11.98
Vorheriger Schlusskurs
5.30
Eröffnung
5.24
Bid
4.78
Ask
5.08
Tief
4.55
Hoch
5.54
Volumen
743
Tagesänderung
-9.81%
Monatsänderung
75.09%
6-Monatsänderung
696.67%
Jahresänderung
4680.00%
