Währungen / PBM
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PBM: Psyence Biomedical Ltd
4.78 USD 0.52 (9.81%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PBM hat sich für heute um -9.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.55 bis zu einem Hoch von 5.54 gehandelt.
Verfolgen Sie die Psyence Biomedical Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
4.55 5.54
Jahresspanne
0.04 11.98
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.30
- Eröffnung
- 5.24
- Bid
- 4.78
- Ask
- 5.08
- Tief
- 4.55
- Hoch
- 5.54
- Volumen
- 743
- Tagesänderung
- -9.81%
- Monatsänderung
- 75.09%
- 6-Monatsänderung
- 696.67%
- Jahresänderung
- 4680.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K