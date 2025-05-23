通貨 / ONTF
ONTF: ON24 Inc
5.85 USD 0.19 (3.36%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ONTFの今日の為替レートは、3.36%変化しました。日中、通貨は1あたり5.72の安値と5.85の高値で取引されました。
ON24 Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
5.72 5.85
1年のレンジ
4.35 7.04
- 以前の終値
- 5.66
- 始値
- 5.72
- 買値
- 5.85
- 買値
- 6.15
- 安値
- 5.72
- 高値
- 5.85
- 出来高
- 233
- 1日の変化
- 3.36%
- 1ヶ月の変化
- 3.54%
- 6ヶ月の変化
- 13.81%
- 1年の変化
- -4.57%
