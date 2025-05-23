货币 / ONTF
ONTF: ON24 Inc
5.64 USD 0.16 (2.92%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ONTF汇率已更改2.92%。当日，交易品种以低点5.56和高点5.83进行交易。
关注ON24 Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ONTF新闻
- On24 chief revenue officer Blackie James sells $37k in stock
- On24 ev president Sahasi Jayesh sells $45k in stock
- On24 CFO Vattuone sells $164k in shares
- On24 CFO Vattuone sells $72k in ONTF stock
- On24 chief revenue officer Blackie James sells shares worth $52,132
- On24 EV president Sahasi Jayesh sells $63k in shares
- ON24: A Value Trap As Customer Churn Continues To Decay Profitability (NYSE:ONTF)
- ON24, Inc. (ONTF) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- ON24 Q2 2025 slides reveal AI strategy as company maintains positive cash flow
- ON24 (ONTF) Q2 Revenue Tops Estimates
- ON24 earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- ON24 Earns 2025 Top Rated Award From TrustRadius
- On24 CEO Sharat Sharan sells $202k in shares
- On24 Inc. sees $186,529 in stock purchases by Lynrock Lake
- Tuesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- On24 sees significant stock purchases by Lynrock Lake LP totaling $759,480
- On24 Inc. sees $410,210 in stock purchases by Lynrock Lake
- ON24 at Baird Conference: Strategic Focus on AI and Data
- On24’s CTO Jayesh Sahasi sells $82,272 in stock
- Insider Trading Recap: Monday’s Top Buys and Sells in US Stocks
- On24 sees $506,740 in stock purchases by Lynrock Lake
- ON24 to Participate in the Baird Global Consumer, Technology & Services Conference
- On24 CEO Sharan Sharat sells shares worth $204,678
- Thursday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
日范围
5.56 5.83
年范围
4.35 7.04
- 前一天收盘价
- 5.48
- 开盘价
- 5.56
- 卖价
- 5.64
- 买价
- 5.94
- 最低价
- 5.56
- 最高价
- 5.83
- 交易量
- 189
- 日变化
- 2.92%
- 月变化
- -0.18%
- 6个月变化
- 9.73%
- 年变化
- -7.99%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值