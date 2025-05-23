KurseKategorien
Währungen / ONTF
Zurück zum Aktien

ONTF: ON24 Inc

5.84 USD 0.01 (0.17%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ONTF hat sich für heute um -0.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.78 bis zu einem Hoch von 5.88 gehandelt.

Verfolgen Sie die ON24 Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ONTF News

Tagesspanne
5.78 5.88
Jahresspanne
4.35 7.04
Vorheriger Schlusskurs
5.85
Eröffnung
5.84
Bid
5.84
Ask
6.14
Tief
5.78
Hoch
5.88
Volumen
46
Tagesänderung
-0.17%
Monatsänderung
3.36%
6-Monatsänderung
13.62%
Jahresänderung
-4.73%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K