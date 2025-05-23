Währungen / ONTF
ONTF: ON24 Inc
5.84 USD 0.01 (0.17%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ONTF hat sich für heute um -0.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.78 bis zu einem Hoch von 5.88 gehandelt.
Verfolgen Sie die ON24 Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ONTF News
- On24 chief revenue officer Blackie James sells $37k in stock
- On24 ev president Sahasi Jayesh sells $45k in stock
- On24 CFO Vattuone sells $164k in shares
- On24 CFO Vattuone sells $72k in ONTF stock
- On24 chief revenue officer Blackie James sells shares worth $52,132
- On24 EV president Sahasi Jayesh sells $63k in shares
- ON24: A Value Trap As Customer Churn Continues To Decay Profitability (NYSE:ONTF)
- ON24, Inc. (ONTF) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- ON24 Q2 2025 slides reveal AI strategy as company maintains positive cash flow
- ON24 (ONTF) Q2 Revenue Tops Estimates
- ON24 earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- ON24 Earns 2025 Top Rated Award From TrustRadius
- On24 CEO Sharat Sharan sells $202k in shares
- On24 Inc. sees $186,529 in stock purchases by Lynrock Lake
- Tuesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- On24 sees significant stock purchases by Lynrock Lake LP totaling $759,480
- On24 Inc. sees $410,210 in stock purchases by Lynrock Lake
- ON24 at Baird Conference: Strategic Focus on AI and Data
- On24’s CTO Jayesh Sahasi sells $82,272 in stock
- Insider Trading Recap: Monday’s Top Buys and Sells in US Stocks
- On24 sees $506,740 in stock purchases by Lynrock Lake
- ON24 to Participate in the Baird Global Consumer, Technology & Services Conference
- On24 CEO Sharan Sharat sells shares worth $204,678
- Thursday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
Tagesspanne
5.78 5.88
Jahresspanne
4.35 7.04
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.85
- Eröffnung
- 5.84
- Bid
- 5.84
- Ask
- 6.14
- Tief
- 5.78
- Hoch
- 5.88
- Volumen
- 46
- Tagesänderung
- -0.17%
- Monatsänderung
- 3.36%
- 6-Monatsänderung
- 13.62%
- Jahresänderung
- -4.73%
