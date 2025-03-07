クォートセクション
通貨 / NYMTN
株に戻る

NYMTN: New York Mortgage Trust Inc - 8.00% Series D Fixed-to-Floating

21.66 USD 0.07 (0.32%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NYMTNの今日の為替レートは、0.32%変化しました。日中、通貨は1あたり21.51の安値と21.88の高値で取引されました。

New York Mortgage Trust Inc - 8.00% Series D Fixed-to-Floating ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NYMTN News

1日のレンジ
21.51 21.88
1年のレンジ
19.21 24.44
以前の終値
21.59
始値
21.88
買値
21.66
買値
21.96
安値
21.51
高値
21.88
出来高
31
1日の変化
0.32%
1ヶ月の変化
-1.01%
6ヶ月の変化
1.07%
1年の変化
-0.96%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K