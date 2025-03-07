Валюты / NYMTN
NYMTN: New York Mortgage Trust Inc - 8.00% Series D Fixed-to-Floating
21.66 USD 0.07 (0.32%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NYMTN за сегодня изменился на 0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.51, а максимальная — 21.88.
Следите за динамикой New York Mortgage Trust Inc - 8.00% Series D Fixed-to-Floating . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
21.51 21.88
Годовой диапазон
19.21 24.44
- Предыдущее закрытие
- 21.59
- Open
- 21.88
- Bid
- 21.66
- Ask
- 21.96
- Low
- 21.51
- High
- 21.88
- Объем
- 31
- Дневное изменение
- 0.32%
- Месячное изменение
- -1.01%
- 6-месячное изменение
- 1.07%
- Годовое изменение
- -0.96%
