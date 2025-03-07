Valute / NYMTN
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
NYMTN: New York Mortgage Trust Inc - 8.00% Series D Fixed-to-Floating
21.66 USD 0.07 (0.32%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NYMTN ha avuto una variazione del 0.32% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.51 e ad un massimo di 21.88.
Segui le dinamiche di New York Mortgage Trust Inc - 8.00% Series D Fixed-to-Floating . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
NYMTN News
- New York Mortgage Trust: Newest Baby Bond Presents Highest Yield (NASDAQ:NYMT)
- Preferreds Weekly Review: Bonds Vs. Preferreds
- PhenixFIN: Trading At A Discount To Book With Hidden Tax Assets (NASDAQ:PFX)
- Rithm Capital Stock’s Sector Comparative Analysis – Part 2 (NYSE:RITM)
- Chimera Investment: New Acquisition Is Transforming This mREIT (NYSE:CIM)
- Rithm Capital's Updated Sector Comparative Analysis - Part 1 (NYSE:RITM)
- New York Mortgage Trust Stock: Bull Case For Common And Series D Preferred (NASDAQ:NYMT)
- Liberation Day Shows Why Income Investors Should Diversify Their Dry-Powder Allocations
- Rithm Capital’s Sector Comparative Analysis – Part 2 (RITM)
- New York Mortgage Trust: Q4 Update And Evaluating Its 9-11% Yielding Senior-Securities
- Chimera Investment Q4: Mixed Results, Worst Is Over (CIM)
Intervallo Giornaliero
21.51 21.88
Intervallo Annuale
19.21 24.44
- Chiusura Precedente
- 21.59
- Apertura
- 21.88
- Bid
- 21.66
- Ask
- 21.96
- Minimo
- 21.51
- Massimo
- 21.88
- Volume
- 31
- Variazione giornaliera
- 0.32%
- Variazione Mensile
- -1.01%
- Variazione Semestrale
- 1.07%
- Variazione Annuale
- -0.96%
20 settembre, sabato