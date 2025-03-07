KurseKategorien
Währungen / NYMTN
Zurück zum Aktien

NYMTN: New York Mortgage Trust Inc - 8.00% Series D Fixed-to-Floating

21.66 USD 0.07 (0.32%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NYMTN hat sich für heute um 0.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.51 bis zu einem Hoch von 21.88 gehandelt.

Verfolgen Sie die New York Mortgage Trust Inc - 8.00% Series D Fixed-to-Floating -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NYMTN News

Tagesspanne
21.51 21.88
Jahresspanne
19.21 24.44
Vorheriger Schlusskurs
21.59
Eröffnung
21.88
Bid
21.66
Ask
21.96
Tief
21.51
Hoch
21.88
Volumen
31
Tagesänderung
0.32%
Monatsänderung
-1.01%
6-Monatsänderung
1.07%
Jahresänderung
-0.96%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K