NVFY: Nova Lifestyle Inc
5.10 USD 0.02 (0.39%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NVFYの今日の為替レートは、0.39%変化しました。日中、通貨は1あたり5.02の安値と5.25の高値で取引されました。
Nova Lifestyle Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
5.02 5.25
1年のレンジ
0.38 5.93
- 以前の終値
- 5.08
- 始値
- 5.15
- 買値
- 5.10
- 買値
- 5.40
- 安値
- 5.02
- 高値
- 5.25
- 出来高
- 414
- 1日の変化
- 0.39%
- 1ヶ月の変化
- 191.43%
- 6ヶ月の変化
- 672.73%
- 1年の変化
- 233.33%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K