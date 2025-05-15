Währungen / NVFY
NVFY: Nova Lifestyle Inc
5.11 USD 0.01 (0.20%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NVFY hat sich für heute um 0.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.06 bis zu einem Hoch von 5.16 gehandelt.
Verfolgen Sie die Nova Lifestyle Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
5.06 5.16
Jahresspanne
0.38 5.93
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.10
- Eröffnung
- 5.16
- Bid
- 5.11
- Ask
- 5.41
- Tief
- 5.06
- Hoch
- 5.16
- Volumen
- 314
- Tagesänderung
- 0.20%
- Monatsänderung
- 192.00%
- 6-Monatsänderung
- 674.24%
- Jahresänderung
- 233.99%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K