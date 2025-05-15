KurseKategorien
NVFY: Nova Lifestyle Inc

5.11 USD 0.01 (0.20%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NVFY hat sich für heute um 0.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.06 bis zu einem Hoch von 5.16 gehandelt.

Verfolgen Sie die Nova Lifestyle Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

NVFY News

Tagesspanne
5.06 5.16
Jahresspanne
0.38 5.93
Vorheriger Schlusskurs
5.10
Eröffnung
5.16
Bid
5.11
Ask
5.41
Tief
5.06
Hoch
5.16
Volumen
314
Tagesänderung
0.20%
Monatsänderung
192.00%
6-Monatsänderung
674.24%
Jahresänderung
233.99%
