Валюты / NVFY
NVFY: Nova Lifestyle Inc
5.10 USD 0.01 (0.20%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NVFY за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.90, а максимальная — 5.39.
Следите за динамикой Nova Lifestyle Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
4.90 5.39
Годовой диапазон
0.38 5.93
- Предыдущее закрытие
- 5.11
- Open
- 5.16
- Bid
- 5.10
- Ask
- 5.40
- Low
- 4.90
- High
- 5.39
- Объем
- 1.217 K
- Дневное изменение
- -0.20%
- Месячное изменение
- 191.43%
- 6-месячное изменение
- 672.73%
- Годовое изменение
- 233.33%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.