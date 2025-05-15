Valute / NVFY
NVFY: Nova Lifestyle Inc
5.21 USD 0.11 (2.16%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NVFY ha avuto una variazione del 2.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.06 e ad un massimo di 5.22.
Segui le dinamiche di Nova Lifestyle Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
5.06 5.22
Intervallo Annuale
0.38 5.93
- Chiusura Precedente
- 5.10
- Apertura
- 5.16
- Bid
- 5.21
- Ask
- 5.51
- Minimo
- 5.06
- Massimo
- 5.22
- Volume
- 705
- Variazione giornaliera
- 2.16%
- Variazione Mensile
- 197.71%
- Variazione Semestrale
- 689.39%
- Variazione Annuale
- 240.52%
21 settembre, domenica