QuotazioniSezioni
Valute / NVFY
Tornare a Azioni

NVFY: Nova Lifestyle Inc

5.21 USD 0.11 (2.16%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NVFY ha avuto una variazione del 2.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.06 e ad un massimo di 5.22.

Segui le dinamiche di Nova Lifestyle Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NVFY News

Intervallo Giornaliero
5.06 5.22
Intervallo Annuale
0.38 5.93
Chiusura Precedente
5.10
Apertura
5.16
Bid
5.21
Ask
5.51
Minimo
5.06
Massimo
5.22
Volume
705
Variazione giornaliera
2.16%
Variazione Mensile
197.71%
Variazione Semestrale
689.39%
Variazione Annuale
240.52%
21 settembre, domenica