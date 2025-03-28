通貨 / NMG
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
NMG: Nouveau Monde Graphite Inc
2.30 USD 0.17 (7.98%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NMGの今日の為替レートは、7.98%変化しました。日中、通貨は1あたり2.12の安値と2.32の高値で取引されました。
Nouveau Monde Graphite Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
2.12 2.32
1年のレンジ
1.22 2.57
- 以前の終値
- 2.13
- 始値
- 2.12
- 買値
- 2.30
- 買値
- 2.60
- 安値
- 2.12
- 高値
- 2.32
- 出来高
- 197
- 1日の変化
- 7.98%
- 1ヶ月の変化
- 20.42%
- 6ヶ月の変化
- 52.32%
- 1年の変化
- 43.75%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K