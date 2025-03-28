Währungen / NMG
NMG: Nouveau Monde Graphite Inc
2.25 USD 0.05 (2.17%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NMG hat sich für heute um -2.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.18 bis zu einem Hoch von 2.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die Nouveau Monde Graphite Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
2.18 2.25
Jahresspanne
1.22 2.57
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.30
- Eröffnung
- 2.21
- Bid
- 2.25
- Ask
- 2.55
- Tief
- 2.18
- Hoch
- 2.25
- Volumen
- 42
- Tagesänderung
- -2.17%
- Monatsänderung
- 17.80%
- 6-Monatsänderung
- 49.01%
- Jahresänderung
- 40.63%
