NMG: Nouveau Monde Graphite Inc
2.10 USD 0.05 (2.33%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NMG за сегодня изменился на -2.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.09, а максимальная — 2.14.
Следите за динамикой Nouveau Monde Graphite Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
2.09 2.14
Годовой диапазон
1.22 2.57
- Предыдущее закрытие
- 2.15
- Open
- 2.13
- Bid
- 2.10
- Ask
- 2.40
- Low
- 2.09
- High
- 2.14
- Объем
- 42
- Дневное изменение
- -2.33%
- Месячное изменение
- 9.95%
- 6-месячное изменение
- 39.07%
- Годовое изменение
- 31.25%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.