Valute / NMG
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
NMG: Nouveau Monde Graphite Inc
2.23 USD 0.07 (3.04%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NMG ha avuto una variazione del -3.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.18 e ad un massimo di 2.29.
Segui le dinamiche di Nouveau Monde Graphite Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
2.18 2.29
Intervallo Annuale
1.22 2.57
- Chiusura Precedente
- 2.30
- Apertura
- 2.21
- Bid
- 2.23
- Ask
- 2.53
- Minimo
- 2.18
- Massimo
- 2.29
- Volume
- 152
- Variazione giornaliera
- -3.04%
- Variazione Mensile
- 16.75%
- Variazione Semestrale
- 47.68%
- Variazione Annuale
- 39.38%
21 settembre, domenica