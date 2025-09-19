クォートセクション
MXC: Mexco Energy Corporation

8.73 USD 0.02 (0.23%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MXCの今日の為替レートは、-0.23%変化しました。日中、通貨は1あたり8.56の安値と8.79の高値で取引されました。

Mexco Energy Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
8.56 8.79
1年のレンジ
5.89 16.00
以前の終値
8.75
始値
8.72
買値
8.73
買値
9.03
安値
8.56
高値
8.79
出来高
19
1日の変化
-0.23%
1ヶ月の変化
6.33%
6ヶ月の変化
4.18%
1年の変化
-27.25%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K