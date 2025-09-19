通貨 / MXC
MXC: Mexco Energy Corporation
8.73 USD 0.02 (0.23%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MXCの今日の為替レートは、-0.23%変化しました。日中、通貨は1あたり8.56の安値と8.79の高値で取引されました。
Mexco Energy Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
8.56 8.79
1年のレンジ
5.89 16.00
- 以前の終値
- 8.75
- 始値
- 8.72
- 買値
- 8.73
- 買値
- 9.03
- 安値
- 8.56
- 高値
- 8.79
- 出来高
- 19
- 1日の変化
- -0.23%
- 1ヶ月の変化
- 6.33%
- 6ヶ月の変化
- 4.18%
- 1年の変化
- -27.25%
