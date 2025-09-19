Währungen / MXC
MXC: Mexco Energy Corporation
8.88 USD 0.15 (1.72%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MXC hat sich für heute um 1.72% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.88 bis zu einem Hoch von 8.94 gehandelt.
Verfolgen Sie die Mexco Energy Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
8.88 8.94
Jahresspanne
5.89 16.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.73
- Eröffnung
- 8.94
- Bid
- 8.88
- Ask
- 9.18
- Tief
- 8.88
- Hoch
- 8.94
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- 1.72%
- Monatsänderung
- 8.16%
- 6-Monatsänderung
- 5.97%
- Jahresänderung
- -26.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K