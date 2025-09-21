Valute / MXC
MXC: Mexco Energy Corporation
8.98 USD 0.25 (2.86%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MXC ha avuto una variazione del 2.86% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.88 e ad un massimo di 8.98.
Segui le dinamiche di Mexco Energy Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
8.88 8.98
Intervallo Annuale
5.89 16.00
- Chiusura Precedente
- 8.73
- Apertura
- 8.94
- Bid
- 8.98
- Ask
- 9.28
- Minimo
- 8.88
- Massimo
- 8.98
- Volume
- 6
- Variazione giornaliera
- 2.86%
- Variazione Mensile
- 9.38%
- Variazione Semestrale
- 7.16%
- Variazione Annuale
- -25.17%
21 settembre, domenica