시세섹션
통화 / MXC
주식로 돌아가기

MXC: Mexco Energy Corporation

8.98 USD 0.25 (2.86%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

MXC 환율이 오늘 2.86%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 8.88이고 고가는 8.98이었습니다.

Mexco Energy Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
일일 변동 비율
8.88 8.98
년간 변동
5.89 16.00
이전 종가
8.73
시가
8.94
Bid
8.98
Ask
9.28
저가
8.88
고가
8.98
볼륨
6
일일 변동
2.86%
월 변동
9.38%
6개월 변동
7.16%
년간 변동율
-25.17%
20 9월, 토요일