MNDO: MIND C.T.I. Ltd
1.17 USD 0.01 (0.85%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MNDOの今日の為替レートは、-0.85%変化しました。日中、通貨は1あたり1.16の安値と1.18の高値で取引されました。
MIND C.T.I. Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
1.16 1.18
1年のレンジ
1.03 2.13
- 以前の終値
- 1.18
- 始値
- 1.18
- 買値
- 1.17
- 買値
- 1.47
- 安値
- 1.16
- 高値
- 1.18
- 出来高
- 24
- 1日の変化
- -0.85%
- 1ヶ月の変化
- -2.50%
- 6ヶ月の変化
- -34.27%
- 1年の変化
- -40.61%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K