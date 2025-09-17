Валюты / MNDO
MNDO: MIND C.T.I. Ltd
1.16 USD 0.03 (2.52%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MNDO за сегодня изменился на -2.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.16, а максимальная — 1.19.
Следите за динамикой MIND C.T.I. Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
1.16 1.19
Годовой диапазон
1.03 2.13
- Предыдущее закрытие
- 1.19
- Open
- 1.17
- Bid
- 1.16
- Ask
- 1.46
- Low
- 1.16
- High
- 1.19
- Объем
- 24
- Дневное изменение
- -2.52%
- Месячное изменение
- -3.33%
- 6-месячное изменение
- -34.83%
- Годовое изменение
- -41.12%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.